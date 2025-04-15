Разработан сервис для диагностики здоровья зубов с помощью ИИ

Стартап-студия Новосибирского государственного университета (НГУ) разработала сервис для оценки здоровья зубов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Решение доступно в виде мобильного приложения, Telegram-бота и мини-приложения «ВКонтакте». Пользователям достаточно сделать фото улыбки, чтобы получить рекомендации по уходу за полостью рта.

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Система выявляет признаки кариеса, воспалений и других стоматологических проблем на ранних стадиях. Разработчики подчеркивают, что сервис не заменяет консультацию врача, но помогает своевременно заметить нарушения. Технология основана на методике доцента Ростовского медуниверситета Елены Леонтьевой, которая изначально создавалась для мотивации пациентов к гигиене и подбора средств ухода.

Проект реализован при поддержке синдиката Coion. Стартап-студия НГУ обеспечила интеграцию машинного зрения и алгоритмов ИИ.

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