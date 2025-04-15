Томские ученые нашли способ доставки препаратов к опухолям мозга

Томские политехники вместе с коллегами нашли способ доставки лекарственных препаратов к глиобластомам через обонятельные нейроны. Результаты исследований опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.

"Способность наноразмерных объектов проникать из носа человека и животных в мозг известна давно", - отмечают исследователи.

По словам ученых, через нос в центральную нервную систему могут проникать не только вирусы и токсические агенты, но и лекарственные препараты. Это позволяет использовать природный механизм обоняния для более эффективной транспортировки веществ к очагу опухоли. Такой путь введения препарата позволяет обойти естественную систему защиты мозга от нежелательных воздействий. Лекарство целенаправленно поступает в место расположения опухоли и по минимуму взаимодействует с другими органами.

"Одним из наиболее смертельных заболеваний мозга, для которого активно разрабатывают лекарственные формы на основе наночастиц, вводимых через носовую полость, является глиобластома, злокачественное образование, приводящее к гибели в 96% случаев", - пояснил руководитель исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем.

Разработанная учеными технология показала свою эффективность в ходе доклинических испытаний на лабораторных мышах. Наночастицы проходили путь от главной обонятельной луковицы до глиобластомы максимум за 96 часов. А запаховая стимуляция значительно усиливала их транспортировку.

По словам исследователей, метод открывает новые возможности для развития отечественной фармакологии.

"Потенциально этот механизм можно использовать для доставки лекарственных препаратов непосредственно в головной мозг при лечении болезни Паркинсона, деменции, депрессии и так далее", - считает старший научный сотрудник ТПУ Александр Ромащенко.

Исследование политехников поможет разработать новый подход к лечению злокачественных новообразований центральной нервной системы.