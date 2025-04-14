В России разработали дешевое средство для доставки лекарств

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый двухмерный координационный полимер на основе меламина и сульфата цинка. Этот материал может применяться для фильтрации газов, катализа химических реакций и адресной доставки лекарств, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

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Координационные полимеры, такие как металл-органические каркасы (MOF), широко используются в промышленности, энергетике и медицине. Однако их производство часто требует дорогих компонентов и сложных технологий.

В Пермском Политехе предложили более экономичное решение, используя меламин – дешевое и доступное вещество, которое ранее редко применялось из-за плохой растворимости.

«Меламин – это перспективный «строительный блок» для полимеров, но его сложно равномерно смешать с солями металлов. Мы решили эту проблему, добавив 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновую кислоту (ДПДК), которая улучшает растворимость меламина и позволяет создать стабильный полимерный каркас», – пояснил ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Дмитрий Джепаров.

Полученный материал, названный Zn-Mel, обладает высокой пористостью и большой площадью поверхности, что делает его эффективным сорбентом для улавливания газов, катализатором реакций и переносчиком лекарственных веществ.

Разработка пермских ученых открывает перспективы для создания более дешевых и экологичных материалов в промышленности и медицине.