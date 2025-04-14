Муравьи могут оперировать друг друга — неожиданное открытие

Флоридские муравьи-плотники научились спасать сородичей от смертельных инфекций с помощью ампутации и очистки ран, демонстрируя уникальное в мире насекомых поведение.

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Исследования показывают, что некоторые виды муравьев могут оказывать медицинскую помощь своим сородичам. В Current Biology опубликовано исследование, как флоридские муравьи-плотники (Camponotus floridanus) справляются с серьезными травмами своих собратьев, сообщает Еarth.com. Эти муравьи могут ампутировать или очищать поврежденные конечности в зависимости от степени травмы, что спасает жизнь насекомого.

Биолог Эрик Франк из Вюрцбургского университета (Германия) говорит, что выбор метода зависит от риска инфекции и объема ткани в поврежденной области.

«Это буквально единственный случай в животном мире, когда ампутацию одного индивидуума проводит другой. И это встречается систематически», — утверждает Франк.

Недавние исследования показали, что другой вид муравьев, Megaponera analis, использует специальную железу для выделения антимикробных веществ во время лечения. В отличие от них, флоридские муравьи-плотники используют механические методы: очистка челюстями и удаление конечности. Перед этим насекомые тщательно оценивают каждую рану.

«При травмах бедра они всегда ампутировали ногу, успех был в 90-95% случаев. А при травмах голени, где ампутация не проводилась, уровень выживаемости все равно достигал 75% по сравнению с нелечеными муравьями», — заключает Франк.

Флоридские муравьи-плотники (Camponotus floridanus) — одни из самых распространенных муравьев во Флориде. Они крупные, с красно-коричневыми телами и более темными головами и брюшком. В отличие от типичных «плотников», которые прогрызают древесину для создания гнезд, эти муравьи предпочитают заселять уже существующие полости, например, дупла деревьев и гниющую древесину. Уникальная социальная структура и коммуникационные способности делают C. floridanus особенно интересными для изучения. Эти муравьи используют химические сигналы, называемые феромонами, для координации таких задач, как сбор пищи и защита. Они живут в колониях с тысячами особей. Некоторые сторожат гнездо, другие ухаживают за молодыми, а многие без устали добывают еду. Эти муравьи живут годами и демонстрируют уникальные модели мозговой активности.

Еще один неожиданный поворот — муравьиные «медицинские знания» возникают без обучения. Это полностью врожденное поведение. Поскольку муравьи часто полагаются на возрастное разделение труда, особи, выполняющие эти процедуры, могут обладать врожденными навыками в нужный момент своего жизненного цикла.

«Когда смотришь видео, где муравей предлагает раненую ногу и позволяет другому полностью отгрызть ее, а затем предоставляет свежую рану для дальнейшей очистки другим — такое врожденное сотрудничество довольно впечатляюще», — добавляет Франк.

Работа также поднимает вопросы о восприятии боли у муравьев, так как насекомое остается в сознании во время операции.