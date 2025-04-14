США ограничили России доступ к ряду данных системы здравоохранения, что осложнит научно-исследовательскую деятельность для российских учёных, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идёт об информации, необходимой для исследований в сфере онкологии, нейродегенеративных заболеваний и зависимостей.

Аналогичные санкции также затронули Китай, Кубу, Иран и Венесуэлу.

Решение было принято в рамках указа, подписанного экс-президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года.

По данным издания, современные разработки в фармакологии требуют анализа больших данных о пациентах. Закрытие доступа к базам приведёт к росту расходов российских учёных и усилению их зависимости от зарубежных производителей.

Ранее американская компания Apple лишила российских разработчиков доступа к платформе создания корпоративных приложений ADEP.