«Ъ»: США ограничили России доступ к ряду данных системы здравоохранения
США ограничили России доступ к ряду данных системы здравоохранения, что осложнит научно-исследовательскую деятельность для российских учёных, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что речь идёт об информации, необходимой для исследований в сфере онкологии, нейродегенеративных заболеваний и зависимостей.
Аналогичные санкции также затронули Китай, Кубу, Иран и Венесуэлу.
Решение было принято в рамках указа, подписанного экс-президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года.
По данным издания, современные разработки в фармакологии требуют анализа больших данных о пациентах. Закрытие доступа к базам приведёт к росту расходов российских учёных и усилению их зависимости от зарубежных производителей.
Ранее американская компания Apple лишила российских разработчиков доступа к платформе создания корпоративных приложений ADEP.