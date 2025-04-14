Выявлен неожиданный фактор, затрудняющий раннюю диагностику рака

Ученые из Университета Пуэрто-Рико обнаружили, что во время ураганов «Ирма» и «Мария», а также в период пандемии COVID-19 в Пуэрто-Рико наблюдалось снижение выявляемости рака кишечника. Однако затем количество случаев на поздних стадиях заболевания превысило ожидаемое. Работа опубликована в журнале Cancer.

© Газета.Ru

Исследователи изучили информацию из Центрального онкологического регистра за период с 2012 по 2021 год. За это время было зарегистрировано 18 537 новых случаев заболевания.

В сентябре 2017 года, когда на остров обрушились ураганы, ожидалось, что будет выявлен 161 случай рака. Однако в реальности было диагностировано лишь 82 случая. Подобное резкое снижение произошло и в апреле 2020 года, когда в период жесткого карантина было выявлено всего 50 случаев вместо ожидаемых 162,5.

«Ограниченный доступ к медицинской помощи во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, включая разрушенную инфраструктуру и нехватку врачей, задерживает диагностику и ухудшает прогноз пациентов», — пояснила одна из авторов исследования Исель Паган-Сантана.

По завершении анализа выяснилось, что число случаев рака на ранней стадии и у пациентов в возрасте 50–75 лет (на которых ориентированы программы скрининга) осталось ниже ожидаемого уровня. Зато количество случаев на поздних стадиях, а также у людей младше 50 и старше 75 лет — наоборот, превысило прогноз.

«Эти результаты показывают, насколько уязвима система здравоохранения к внешним потрясениям», — отметила старший автор Карен Ортис-Ортис.

По ее словам, необходимо срочно разрабатывать устойчивые стратегии, чтобы обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи, даже в кризисные периоды.