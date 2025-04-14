Свиную почку, проработавшую в человеке дольше всего, пришлось удалить

Почку генетически модифицированной свиньи, дольше всего проработавшую в организме человека, пришлось удалить после острого отторжения, сообщили в пятницу в медицинском центре NYU Langone Health.

© Naukatv.ru

Свиную почку 53-летней Товане Луни из Алабамы пересадили 25 ноября 2024 года. 130 дней чужеродный орган верой и правдой трудился на благо женщины, установив таким образом рекорд.

В свое время Луни пожертвовала одну почку своей матери, после чего оставшаяся почка отказала. На протяжении девяти лет жизнь бедолаги зависела от диализа, пока она не стала одним из двух участников эксперимента по пересадке генетически модифицированных органов.

Благодаря иммуносупрессивным препаратам почка прижилась, пациентка чувствовала себя хорошо и в феврале была выписана домой. 31 марта у нее возникли проблемы с мочеиспусканием, а анализ показал повышенный уровень креатинина — признак отказа почки. Врачи предположили сначала обезвоживание, но на следующий день уровень креатинина удвоился.

«Причины этого сбоя после длительного стабильного периода активно изучаются, но известно, что ему предшествовало снижение дозы иммуносупрессоров для лечения инфекции, не связанной с трансплантатом», — рассказал директор Института трансплантологии Лангона Роберт Монтгомери.

Было принято решение удалить почку и вернуться к диализу, а не усиливать иммуносупрессию. «Это сохраняет для нее возможность будущих трансплантаций по мере развития медицины», — пояснил Монтгомери.

«Я удивлен, — признался он. — Мы преодолели ранние стадии отторжения, но, видимо, столкнулись с новой проблемой».

Пациентка считает эксперимент если не удавшимся — то по крайней мере полезным.

«Я бесконечно благодарна за возможность участвовать в этом уникальном исследовании. Впервые с 2016 года я смогла проводить время с близкими, не думая о диализе. Пусть результат не тот, на который мы надеялись, но мои 130 дней со свиной почкой дали науке важные данные — они помогут другим в борьбе с болезнями почек», — прокомментировала она.

Тем не менее специалисты считают случившееся сокрушительным ударом по развивающейся области ксенотрансплантации, которая обещает подарить надежду тысячам людей, не дожидающихся своего спасения в огромных очередях на донорские органы. Теперь внимание врачей и пациентов приковано к 66-летнему Тиму Эндрюсу, которому 25 января пересадили свиную почку с дополнительными (по сравнению с той, что была у Луни) генетическими изменениями. Он выписан после трансплантации, но уже госпитализировался несколько раз с осложнениями.