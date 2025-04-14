Обнаружены вирусы, вызывающие длинный ковид

Ученые и врачи считают длинный (лонг) ковид – тайной, которая до настоящего времени не была раскрыта. Он развивается примерно у каждого пятого, перенесшего ковид. И может длиться месяцы и годы. Некоторые как заболели ковидом в 2020 году, так и болеют до сих пор.

© РИА Новости

Сильные спортсмены превращаются в лежачих инвалидов. В Интернете встретилось меткое выражение – лучше револьвер у виска, чем длинный ковид. У него больше 200 патологических симптомов, откуда они берутся? И никто не гарантирован от этого заболевания.В беседе с ИА RuNews24.ru доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова рассказала об открытии ученых.

«Но как свидетельствует евангельская истина: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Ученые решили посмотреть, есть ли какие-нибудь отличия между коронавирусами, вызывающими ковид без перехода в лонг ковид, и теми вирусами, которые вызывают это затяжное изнурительное заболевание. Оказалось, что эти вирусы разные», - рассказывает Светлана Протасова.

Результаты исследования ученых опубликованы в Биомедицинском журнале (Biomedical Journal) в научной статье "Корреляция синдрома приобретенного иммунодефицита с генотипами N SARS-CoV-2". Ими была доказана естественная эволюция бетакоронавирусов, к которым относится и вирус, вызывающий ковид, с целью обеспечить распространение, инфекционность и персистенцию.

Одни вирусы стремились к наибольшему распространению и повышению инфекционности, то есть, способности инфицировать как можно больше людей.

Другие коронавирусы стали развиваться в другом направлении – вызывать персистенцию вирусов, то есть, их способность долго жить в организме человека, при этом не проявляя себя. Примерно так, как живет вирус герпеса, который большую часть времени проводит в спящем режиме, просыпаясь при воздействии неблагоприятных факторов.

Авторы статьи указали, что ссновные генотипы засвидетельствованы в S/493, S/484, N/120 и N/152. Оптимизация S/493 и S/484 означает лучшее воздушно-капельное распространение за счет большего инфицирования легких и ткани носоглотки, в то время как генотипы N/120 и N/152 снижают иммунный ответ, заражая лимфоциты, позволяя вирусу сохраняться неопределенно долго, вызывая синдром приобретенного иммунодефицита и другие связанные с ним синдромы.

«По свидетельству ученых, длинный ковид вызывают именно генотипы коронавируса N/120 и N/152, просто обезоруживающие иммунную систему. То есть, синдром приобретенного иммунодефицита (спид кратко) возникает не только при инфицировании человека ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека), но и при инфицировании генотипами коронавируса N/120 и N/152, вызывающего лонг ковид», - раскрывает собеседница издания.

По словам вирусолога, вирус приспосабливает иммунную систему под себя, она престаёт нормально работать, отсюда множество патологических симптомов, наблюдающихся при лонг ковиде. Т-лимфоциты, в которые забирается вирус, не могут его уничтожать. При этом антитела вирус направляет на разгром собственных тканей организма, чтобы отвести их от себя. Это порождает множество болезненных симптомов.

«Для «умельцев», помогающих вирусам стать еще более агрессивными, такой вирус просто находка. Причем, длинный ковид представляется более опасным заболеванием, чем СПИД, хотя бы потому что для сдерживания ВИЧ существуют лекарства, а для вируса лонг ковида их пока нет. Поэтому убаюкивающее высказывание главы офиса ВОЗ в России Батыра Бердыклычева: «Ковид перешел, можно сказать, в разряд сезонных инфекций» - идет вразрез с наукой. А чиновники от медицины это повторяют», - делится мнением доктор медицинских наук.

По оценке вирусолога Светланы Протасовой, сейчас фактически наблюдается «тихая пандемия» лонг ковида, которая может нести экзистенциальной риск для человечества.