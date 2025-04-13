Победа над бесплодием: мужчине впервые пересадили чужие сперматозоиды

Американские врачи сообщили, что впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток спермы. Эффективность эксперимента пока под вопросом, но специалисты надеются, что в будущем он поможет мужчинам вылечить бесплодие. Эта процедура — не странная причуда врачей, а решение вполне насущной проблемы: все больше и больше мужчин по всему миру получают диагноз «бесплодие». Почему так происходит и можно ли с этим справиться, разбиралась «Лента.ру».

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Кому поможет пересадка стволовых клеток спермы

Статья о первой в мире операции по пересадке стволовых клеток спермы была опубликована в научном журнале всего несколько лет назад. Однако сам эксперимент начался намного раньше, когда пациенту было всего 11 лет. У Джайвена Сью в 2011 году диагностировали остеосаркому — довольно агрессивный рак кости. Все началось с боли в колене, которую списали на полученную во время тренировки по футболу травму. Когда боль стала усиливаться, родители повели мальчика на обследование и узнали о страшном диагнозе.

«Мне было 11. Я не думаю, что осознавал серьезность диагноза "рак" или понимал, насколько важно завести семью в будущем», — вспоминает Сью.

Одним из частых побочных эффектов химиотерапии, которую получают при лечении рака, является бесплодие. Чтобы в будущем завести ребенка, взрослые мужчины перед лечением замораживают сперматозоиды, но у мальчиков такого шанса нет, так как их организм еще не производит половые клетки. Поэтому у Сью и примерно тысячи других детей, которым предстояло начать лечение от рака, взяли образцы ткани яичек, а затем заморозили их. Как объяснил ученый-репродуктолог Питт Кайл Орвиг, в этих образцах содержались миллионы стволовых клеток спермы. В детстве они бездействуют и начинают превращаться в сперматозоиды, когда в период полового созревания повышается уровень тестостерона.

После заморозки стволовых клеток Сью начал лечение: ему удалили часть кости и в течение года он получал препараты химиотерапии. Мальчик вышел в ремиссию, продолжил учиться, поступил в университет и стал заниматься благотворительностью, собирая деньги для больницы, где когда-то ему спасли жизнь.

Однако лечение оставило след: организм Сью не производит сперматозоиды. Чтобы решить эту проблему, в 2023 году ему провели ту самую экспериментальную операцию: с помощью УЗИ ввели в одно из яичек стволовые клетки, изъятые почти 15 лет назад.

«Если это сработает, то стволовые клетки восстановят сперматогенез. Но даже если это произойдет, то, определенно, не в таком количестве, чтобы восстановить естественную фертильность», — Питт Кайл Орвиг, ученый-репродуктолог.

Ранее этот способ лечения испытывали только на обезьянах, и он хорошо себя показал. Если и у людей будут хорошие результаты, то это даст шанс таким пациентам, как Сью, стать родителями. Однако Орвиг предупреждает, что даже при хорошем эффекте без процедур искусственного оплодотворения обойтись не получится.

Мировой кризис спермы

Заболевание, которое было у Сью, называется азооспермия. И, хотя оно встречается очень редко, только у одного процента мужчин, количество случаев мужского бесплодия, возникающего по другим причинам, с каждым годом увеличивается во всем мире. К примеру, в России с 2000 по 2018 год число пациентов с такой проблемой увеличилось вдвое. Однако даже с учетом двукратного роста количество диагностированных случаев мужского бесплодия в России намного меньше общемировых показателей. Вероятная причина этого — низкая выявляемость новых случаев.

По данным ВОЗ, каждый шестой человек в мире сталкивается с проблемой бесплодия.

Хотя статистика мужского бесплодия ведется, никто в мире не знает точное количество мужчин, не способных к оплодотворению. Это связано с тем, что мужскому репродуктивному здоровью всегда уделялось меньше внимания, чем женскому, так как его считали второстепенным фактором. Например, долгое время существовало убеждение, что лишь 20 процентов пар с бесплодием столкнулись с диагнозом из-за проблем у мужчины. Сегодня известно, что мужской фактор является причиной в 40-50 процентах случаев.

О мировом кризисе спермы впервые заговорили в 2017 году, после публикации метаанализа американского профессора общественного здравоохранения Шана Свона. Он пришел к выводу, что с 1973 года количество сперматозоидов у мужчин в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии упало почти на 60 процентов. Многие критиковали подсчеты профессора, тем не менее другие ученые продолжили подмечать тревожные тенденции.

Глава отделения репродуктивной медицины в Университете Данди (США) Кристофер Барратт считает, что снижение мужской фертильности — это вызов, на который пора реагировать.

«Если бы мы начали 20 лет назад, у нас были бы ответы — но поскольку мы спрятали голову в песок, мы не добились прогресса», — заявил эксперт по мужскому бесплодию.

Причины бесплодия

Уролог Джаред Биеник рассказал, что снижение фертильности может иметь разные причины: прием лекарственных препаратов, анатомические особенности человека и некоторые заболевания.

«Гормональный дисбаланс, аутоиммунные заболевания и генетические состояния могут играть свою роль. Даже такие распространенные хронические болезни, как диабет, влияют на фертильность, воздействуя на уровень гормонов и эрекцию», — говорит врач.

Еще одной частой причиной мужского бесплодия уролог назвал варикоцеле. Это заболевание, при котором вены мошонки аномально расширяются. Он отметил, что, как правило, болезнь не приносит физического дискомфорта и обычно о ней узнают на приеме у врача.

Чтобы понять, какая причина вызвала бесплодие, Биеник посоветовал сдать спермограмму. По его словам, исследование рекомендуется сделать, если у пары не наступает беременность в течение года активной половой жизни.

Таблетка для фертильности

Качество спермы является важным маркером общего состояния здоровья мужчины. Если в эякуляте содержится менее 39 миллионов сперматозоидов, то мужчина с большей вероятностью будет иметь лишний вес, высокое кровяное давление, а также избыток «плохого» холестерина и дефицит «хорошего». Кроме того, снижение числа сперматозоидов в 12 раз повышает риск гипогонадизма — состояния, при котором уменьшается выработка тестостерона.

До 6 % мужчин узнают, что больны раком, во время обследования по поводу мужского бесплодия.

Бесплодие далеко не всегда связано с заболеваниями или сбоями в организме. От 60 до 85 процентов случаев развиваются вообще без видимой причины, трудно поддаются лечению и имеют неопределенный прогноз. Тем не менее Биеник подчеркнул, что это не означает отсутствия вариантов и шансов на восстановление функции. Наоборот, по словам врача, на качество и количество сперматозоидов влияют самые обычные, повседневные вещи.

«Самое простое, что может сделать мужчина, — это правильно питаться, заниматься спортом и следить за своим весом. Избыточный вес приводит к гормональному дисбалансу, что негативно влияет на фертильность и общее состояние здоровья», — дал совет уролог.

Помимо этого, он посоветовал воздержаться от горячих ванн и использования подогрева сидений, так как нагревание яичек плохо сказывается на производстве сперматозоидов. Также, по словам врача, неоднократно было доказано, что алкоголь и табак сильно бьют по мужской фертильности.

Однако Барратт все эти методы считает устаревшими. По его словам, их используют уже десятилетиями, а белые пятна в работе мужской репродуктивной системе остаются.