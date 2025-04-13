Обнаружен способ выявить опасную болезнь до появления симптомов

Анализ крови может выявить болезнь Паркинсона до появления симптомов. Ученые, разработавшие тест с использованием биомаркеров, говорят, что он может "произвести революцию" в ранней диагностике заболеваний.

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Исследователи разработали простой и “экономичный” анализ крови, способный выявлять болезнь Паркинсона задолго до появления симптомов, говорится в исследовании.

Как пишет The Guardian, в Великобритании около 153 000 человек живут с болезнью Паркинсона, и ученые, проводившие исследование, заявили, что их тест может “произвести революцию” в ранней диагностике болезни Паркинсона, “проложив путь к своевременному вмешательству и улучшению результатов лечения пациентов”.

Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором со временем теряются нервные клетки головного мозга, поясняет The Guardian. Болезнь приводит к снижению уровня химического вещества дофамина, который играет важную роль в контроле движений.

Этот новый тест, стоимость которого, как сообщается, составляет 80 фунтов стерлингов, анализирует небольшие фрагменты генетического материала, известные как фрагменты трансферной РНК в крови, фокусируясь на повторяющейся последовательности РНК, которая накапливается у пациентов с болезнью Паркинсона.

В сообщении исследователей также отмечается параллельное снижение уровня митохондриальной РНК, который снижается по мере прогрессирования заболевания. Митохондрии существуют внутри клеток и вырабатывают энергию.

По словам исследователей, измеряя соотношение между этими биомаркерами, тест “предлагает высокоточный, неинвазивный, быстрый и доступный по цене диагностический инструмент, дающий надежду на раннее вмешательство и лечение, которые могут изменить течение заболевания”.

По шкале, где 1 балл указывает на идеальный тест, а 0,5 - на то, что тест ничем не лучше подбрасывания монеты, тест набрал 0,86 балла.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Aging, лучшие клинические тесты, проводимые в настоящее время на пациентах с ранними признаками заболевания, набрали 0,73 балла.

В тесте используется та же технология ПЦР, которая использовалась во время пандемии для подтверждения случаев Covid. Она работает путем амплификации генетического материала, на который нацелен вирус, что позволяет его обнаружить.

“Это открытие представляет собой значительный прогресс в нашем понимании болезни Паркинсона и предлагает простой, минимально инвазивный анализ крови в качестве инструмента ранней диагностики”, - сказала профессор Хермона Сорек из Еврейского университета в Иерусалиме, которая руководила исследованием.

“Мы по-новому взглянули на молекулярные изменения, которые происходят на самых ранних стадиях заболевания”.

Профессор Дэвид Декстер, директор по исследованиям в Parkinson's UK, сказал: “Это исследование представляет собой новый подход к поиску биологических маркеров болезни Паркинсона. В этом случае маркер может быть идентифицирован и измерен в крови, что делает его привлекательным для будущего удобного для пациента диагностического теста на болезнь Паркинсона. Требуется дополнительная работа, чтобы продолжить тестирование и валидацию этого возможного теста, особенно для понимания того, как он может отличать другие состояния, которые имеют ранние признаки, сходные с болезнью Паркинсона”.