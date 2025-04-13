Ученые выяснили, что повышает риск возникновения травм у спортсменок

Специалисты из Университета Южной Австралии выяснили, что правильное питание играет ключевую роль в снижении вероятности получения травм. Особенно это касается женщин.

© Ferra.ru

В ходе систематического обзора почти 6000 бегунов эксперты изучили связь между диетой и травмами, которые связаны с физическими упражнениями. При этом оценивались данные тех, кто бегает на длинные дистанции. Исследование показало: более низкое потребление калорий и жиров тесно связано с более высоким риском травм у женщин-бегунов.

Помимо этого, учёные обнаружили, что диета с низким содержанием клетчатки повышает риск получения травм костей как у женщин, так и у мужчин. Так, травмированные бегуньи потребляли на 450 калорий (~1900 кДж) и на 20 г жира меньше в день, чем те, кто травмы не получал. Что касается мужчин, то они потребляли на 3 г клетчатки в день меньше, чем спортсмены без травм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.