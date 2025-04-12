Когда завершат испытания препарата для лечения заболеваний крови «Утжефра»‎

Российские ученые завершат испытания первого отечественного CAR-T-клеточного препарата для лечения заболеваний крови "Утжефра" в конце 2025 года, после чего в Минздрав России будут поданы документы для его регистрации. Об этом рассказала в интервью ТАСС главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова.

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«Исследование закончится в конце этого года. В исследование должно быть включено 60 пациентов, потом, естественно, будет аналитика, предоставление документов в Минздрав России для регистрации препарата. Как и должно быть, после применения CAR-T-клеточного препарата, который произведен у нас, пациенты достигают полной ремиссии. Кто-то живет без лечения, кому-то выполняется аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, и пациенты живут своей обычной нормальной жизнью», — сказала Паровичникова.

По ее словам, препарат показал высокую эффективность при лимфатических опухолях - В-клеточных острых лимфобластных лейкозах и В-клеточных лимфомах.

«Показания к применению CAR-T-клеточной технологии расширяются, и сейчас, по крайней мере в мире, уже в отношении одного только CD19 CAR-T-клеточного препарата показания расширяются до аутоиммунных заболеваний. CAR-T-клетки могут нести не только химерный рецептор к CD19, они могут нести большое количество химерных рецепторов к различным антигенам, и их используют при множественной миеломе, при острых миелоидных лейкозах и так далее», — пояснила она.

О препарате

CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови разработан в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России и прошел все фазы доклинических исследований. "Утжефра" (непатентованное название - гемагенлеклейцел) предназначена для лечения В-клеточных злокачественных новообразований, несущих на своей поверхности антиген CD19. В ходе клинических исследований оценивается переносимость, безопасность и эффективность препарата у взрослых пациентов с рецидивами и рефрактерными формами таких заболеваний.

Полный текст интервью будет опубликован 14 апреля в 10:00 мск.