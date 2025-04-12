Врач оценил инновационную терапию гематологических заболеваний

Разработанные учеными новые препараты и методы лечения гематологических заболеваний не заменят трансплантацию костного мозга, при этом они помогают подготовить пациента к операции и сделать ее высокоэффективной. Об этом рассказала в интервью ТАСС главный внештатный специалист-гематолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ гематологии Елена Паровичникова.

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«Думаю, они (инновационные препараты - прим. ТАСС) не заменят трансплантацию [костного мозга]. При каких-то заболеваниях четкие таргетные препараты позволяют уменьшить ту долю больных, которым мы выполняем трансплантацию, но в целом трансплантация для опухолевых заболеваний системы крови входит в рекомендации фактически при каждой нозологии. При острых миелоидных лейкозах трансплантация показана практически всем, при лимфобластных лейкозах - 5-7% больных. То есть разные нозологии - разный процент показаний», — сказала она.

Паровичникова объяснила, что новые тирозинкиназные ингибиторы, моноклональные антитела и CAR-T-клеточная терапия важны для подготовки пациента к трансплантации, поскольку минимизируют объем опухоли и делают трансплантацию высокоэффективной.

«То есть мы трансплантацию не заменим, но мы существенно улучшим ее результативность», — заключила специалист.

Полный текст интервью будет опубликован 14 апреля в 10:00 мск.