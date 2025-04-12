Ученые выяснили, как связаны дыхание и зрение

Как известно, глаза — зеркало души, но оказалось, что они также связаны с тем, как мы дышим. Новое исследование показало, что зрачки меняют размер синхронно с нашим дыханием.

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Зрачки человека никогда не бывают статичными — они постоянно приспосабливаются, реагируя как на внешние, так и на внутренние факторы. Например, зрачки регулируют количество света, попадающего в глаз, подобно диафрагме фотокамеры. Процесс напрямую влияет на зрительное восприятие. Увеличенные зрачки помогают различать едва заметные объекты, особенно периферическим зрением, в то время как уменьшенные зрачки повышают четкость изображения, улучшая выполнение таких задач, как чтение.

Рефлекс настолько надежен, что врачи используют его для оценки работы мозга. Если зрачок не реагирует на свет, это может сигнализировать об угрожающем для жизни состоянии здоровья, пишет PsyPost.

Однако наши зрачки реагируют не только на свет. Они сужаются, когда мы фокусируемся на близком объекте, и расширяются в ответ на усиленную мыслительную деятельность или эмоциональное возбуждение. По этой причине размер зрачков часто используется в психологических и нейробиологических исследованиях как маркер умственных усилий и повышенного внимания.

На протяжении многих десятилетий эти три вида реакции зрачка были единственными, в существовании которых ученые были уверены. Недавно исследователи из Каролинского института в Стокгольме и Гронингенского университета в Нидерландах доказали, что дыхание — это четвертая реакция.

Ученые выяснили, что зрачки, как правило, расширяются во время выдоха и сужаются в начале вдоха. В отличие от других реакций зрачка, эта реакция происходит постоянно. В ходе серии из пяти экспериментов, в которых приняли участие более 200 человек, физиологи подтвердили, что размер зрачков изменяется синхронно с дыханием.

Эффект оказался удивительно устойчив. К примеру, участники экспериментов пробовали дышать только через нос или рот и регулировать частоту дыхания, а также замедлять и ускорять его. Во всех случаях наблюдалась одна и та же закономерность: размер зрачка оставался наименьшим в начале вдоха и наибольшим во время выдоха.

Открытие меняет наше представление как о дыхании, так и о зрении. Оно указывает на более глубокую связь между дыханием и нервной системой, чем ученые предполагали ранее. Главный вопрос заключается в том, влияют ли эти едва заметные изменения в размере зрачков на то, как человек видит мир.

Колебания при дыхании составляют всего доли миллиметра, что меньше, чем реакция зрачков на свет. Впрочем, величина этих колебаний теоретически достаточно велика, чтобы влиять на наше зрительное восприятие. Точно так же, как реакция зрачков на свет используется в качестве диагностического инструмента, изменения в связи между размером зрачков и дыханием могут быть ранним признаком неврологических расстройств.