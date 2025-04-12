Минздрав рассказал, какие космические технологии применяются в медицине

В День космонавтики Минздрав России рассказал, какие передовые космические разработки сегодня помогают решать медицинские задачи на Земле. Среди них - экзоскелет, антигравитационная дорожка и низкочастотная электростимуляция.

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«Есть технологии, которые изначально создавались для подготовки космонавтов и реабилитации после миссий, а сейчас они используются в земной медицине», — говорится в сообщении.

Одной из таких разработок является экзоскелет, который первоначально создавался для реабилитации космонавтов после длительных полетов. При его использовании укрепляются мышцы, восстанавливается движение в суставах нижних конечностей. Сейчас разработка применяется для реабилитации пациентов с ДЦП, травмами позвоночника и поражениями спинного мозга. В 2017-2019 годах в РФ провели клиническую апробацию первого отечественного роботизированного экзоскелета.

Еще одна технология - анализатор "БИОФОТ-311", который применяется в условиях космоса для оперативного проведения биохимических исследований сыворотки и плазмы крови, мочи и другого. Разработка востребована и на Земле - в частности, в НМИЦ гематологии Минздрава России.

Нашла свое применение для оздоровления "земных" пациентов и антигравитационная дорожка. Она действует так: человек входит в специальную камеру, врач задает в ней давление воздуха, которое постепенно возрастает. Это приводит к ощущению "бега по воздуху". Таким образом нагрузка на ноги может уменьшаться до 80%, что создает комфортные условия для восстановления двигательной функции.

Для формирования осевой нагрузки у космонавтов применяется специальный костюм "Пингвин", включающий ремни, тяги, грузики - они создают давление на тело и провоцируют работать рецепторы в мышцах. Разработка используется для реабилитации людей при ДЦП, после инсультов, сложных сочетанных травм и так далее.

Кроме того, широко востребован в травматологии и ортопедии, неврологии такой метод профилактики, как низкочастотная электростимуляция (миостимуляция), направленная на поддержание мышц в тонусе.

Ну а самой главной составляющей подготовки космонавтов по-прежнему является физическая активность. Ее важность невозможно переоценить и для обычного человека, подчеркивают в ведомстве.