ИИ научился предсказывать остановку сердца за две недели

Международная команда учёных из Франции и США разработала инновационную систему искусственного интеллекта, способную предсказывать внезапную остановку сердца за две недели до возникновения опасной ситуации. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

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Разработка основана на анализе электрокардиограмм (ЭКГ), полученных от более чем 240 тысяч пациентов из шести стран мира. Нейросеть фокусируется на оценке временных характеристик электрической активности желудочков сердца, что позволяет выявить незначительные, но критичные отклонения в функционировании органа.

Как отмечает соавтор исследования, кардиолог Парижского центра сердечно-сосудистых исследований Лоран Фиорина, система смогла корректно идентифицировать 70% случаев, когда пациенты подвергались риску аритмии в последующие две недели, при этом частота ложноположительных результатов составила всего 0,1%.

В отличие от традиционных методов диагностики, которые зачастую неспособны предсказать внезапную остановку сердца, новая разработка обещает существенно улучшить прогнозы для людей, находящихся в зоне высокого риска. В ближайшее время учёные планируют провести клинические испытания, чтобы проверить эффективность системы в реальных условиях. В случае успешного внедрения технология может быть интегрирована в госпитальные мониторы, а в будущем — даже в смарт-часы и другие персональные гаджеты.