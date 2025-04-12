Создано лекарство от Паркинсона, которое «прячется» от иммунной системы

Учёные из института Флори разработали прорывную технологию для лечения болезни Паркинсона — нейронные трансплантаты, которые «прячутся» от иммунной системы. Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание, при котором погибают нейроны, вырабатывающие дофамин, что приводит к тремору, скованности и проблемам с движением. Новое исследование, опубликованное в Cell Stem Cell, предлагает решение: клетки, которые организм не отторгает.

Исследователи использовали стволовые клетки человека, способные превращаться в разные типы клеток. Их модифицировали, добавив восемь генов, которые делают нейроны невидимыми для иммунной системы — словно плащ-невидимка. Эти клетки пересадили крысам с симптомами Паркинсона, вызванными нейротоксином. Через 12 недель крысы восстановили двигательные функции, а пересаженные нейроны не были отторгнуты.

Технология также включает «выключатель», позволяющий отключать клетки, чтобы предотвратить нежелательный рост. Это может устранить необходимость в иммуноподавляющих препаратах, которые повышают риск инфекций. Ведущий автор исследования, профессор Клэр Пэриш, считает, что метод подойдёт не только для Паркинсона, но и для других заболеваний, таких как инсульт или диабет. Пока технология тестируется на животных, но учёные надеются на скорые клинические испытания.

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