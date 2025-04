Сразу три врача подтвердили жизнь после смерти

Доказательства наличия жизни после смерти действительно имеются. Об этом одновременно рассказали три врача-нейропсихолога из Нидерландов. Результаты исследования были опубликованы в книге «The Self Does Not Die: Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences».

Более сотни случаев околосмертных переживаний, которые проанализировали специалисты, позволили сделать предположение о существовании жизни после смерти.

По словам переживших клиническую смерть пациентов, они видели, как покидали тело, однако оставались при этом в сознании. Один из пациентов даже смог описать то, что происходило в операционной в подробностях.

Переживший остановку сердца мужчина дословно воспроизвел сделанные медсестрой записи, несмотря на то, что его глаза в ходе операции были закрыты специальной повязкой.

Ученые Титус Ривас, Рудольф Смит и Энни Дирвен заявили, что этот удивительный инцидент выступает доказательством существования загробного мира.

При этом однозначной оценки подобных явлений в научном сообществе по-прежнему нет. Ряд специалистов полагают, что подобное можно объяснить нейробиологическими процессами в мозге в условиях сильного стресса. Хотя некоторые связывают это с не зависящим от мозга сознанием.

