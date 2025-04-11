Ученые выяснили, с чем связано плохое состояние полости рта

Новая научная работа, опубликованная в журнале Frontiers in Pain Research, показала: существуют специфические микробы полости рта, которые связаны с болевыми состояниями. Это указывает на возможную связь между нервной системой и бактериями в полости рта.

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Эксперты оценивали здоровье полости рта при помощи анкеты ВОЗ по здоровью полости рта и таким показателям, как боль в теле, головные боли, мигрени и боли в животе. Была обнаружена очевидная тесная связь между показателями здоровья полости рта и болью.

Участники, имеющие самое плохое здоровье полости рта, с большей вероятностью страдали от более высоких показателей боли. 60% из них с большей вероятностью испытывали умеренную или сильную боль в теле, а 49% - мигренозные головные боли. Также более плохое здоровье полости рта оказалось статистически значимым предиктором частой и хронической мигрени.

В значительной степени с болью с возрастом связаны были четыре вида микроорганизмов полости рта — из родов Dialister, Fusobacterium, Parvimonas и Solobacterium.

Также учёные обнаружили слабую, но значимую обратную корреляцию между качеством питания и здоровьем полости рта. Правда, как отмечают исследователи, этот вопрос ещё нужно детально изучить.

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