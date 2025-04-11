Разработан новый подход в выявлении болезни Паркинсона

Израильские исследователи разработали подход, позволяющий с 86% вероятностью выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях ее развития, еще до появления первых ее симптомов, по обрывкам определенных молекул РНК, присутствующих в крови пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.

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«Мы серьезно продвинулись в понимании того, как развивается болезнь Паркинсона, и разработали очень простой и минимально инвазивный тест, который позволяет выявлять ее на первых стадиях развития. Мы открыли целый пласт изменений в том, как меняется концентрация обрывков транспортной РНК и других важных молекул в клетках у пациентов с ранними формами данного заболевания», — пояснила профессор Еврейского университета ИерусалимаЭрмона Сорек, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, сейчас болезнь Паркинсона обычно выявляется уже тогда, когда у пациента есть видимые симптомы данного нейродегенеративного заболевания. Они проявляются уже тогда, когда значительная часть нейронов мозга погибла, что значительно осложняет последующее лечение. Это заставляет ученых искать методы ранней диагностики болезни Паркинсона, выявляющие ее на самых первых фазах развития.

Израильские молекулярные биологи обратили внимание на то, что в рамках подобных исследований их коллеги почти не изучали того, как по мере развития болезни Паркинсона меняется набор обрывков РНК-молекул, попадающих в кровь из гибнущих и поврежденных нейронов. Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили, как различается состав фрагментов РНК, присутствующих в спинномозговой жидкости и крови пяти десятков здоровых людей и носителей болезни Паркинсона на разных стадиях ее развития.

Проведенный ими анализ указал на то, что у пациентов с данным нейродегенеративным заболеванием быстро растет концентрация определенного типа молекул РНК, содержащих последовательность RGTTCRA, а также падает доля других цепочек нуклеотидов, которые обычно присутствуют в митохондриях, клеточных энергостанциях. Опираясь на эти особенности, ученые создали тест крови, позволяющий выявлять болезнь Паркинсона на первых стадиях ее развития.

Последующие его проверки показали, что он позволяет выявлять заболевание с 86% вероятностью еще до того, как у пациентов появятся первые видимые признаки его развития. В этом отношении он превосходит все существующие клинические системы, при этом подобные замеры значительно проще и быстрее осуществить. В перспективе, как надеются израильские биологи, их разработка сделает диагностику болезни Паркинсона более массовой и доступной для широких слоев населения.

О болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается в результате разрушения черной субстанции в мозге - отдела, который вырабатывает гормон удовольствия дофамин и направляет его в двигательные центры в глубинных слоях мозга. Гибель его клеток приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении. Этот процесс сопровождается накоплением в клетках мозга двух типов белков, альфа-синуклеина и тау-белка.