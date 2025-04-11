Этот напиток может повредить область мозга, отвечающую за принятие решений

Чемпионат.com

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, впервые предоставило убедительные доказательства того, как алкоголь может изменять функционирование мозга на длительное время.

Ученые узнали, как алкоголь может изменять функционирование мозга
© globallookpress.com

Учёные из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что чрезмерное употребление спиртного может нанести долговременный ущерб участкам мозга, отвечающим за принятие решений. В ходе экспериментов крысы, получившие высокие дозы алкоголя, показали худшие результаты в тестах на принятие решений по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию спиртного. Ученые связывают эти поведенческие проблемы с повреждениями в дорсомедиальном стриатуме — области мозга, ответственной за адаптивное поведение.

Интересно отметить, что когнитивный дефицит наблюдался преимущественно у самцов крыс, что может указывать на наличие половых различий в чувствительности мозга к алкоголю. Эти результаты могут помочь объяснить высокую частоту рецидивов у людей, страдающих алкогольной зависимостью, и предложить новые подходы к лечению.

Наука