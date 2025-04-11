Ученые узнали, как алкоголь может изменять функционирование мозга

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, впервые предоставило убедительные доказательства того, как алкоголь может изменять функционирование мозга на длительное время.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что чрезмерное употребление спиртного может нанести долговременный ущерб участкам мозга, отвечающим за принятие решений. В ходе экспериментов крысы, получившие высокие дозы алкоголя, показали худшие результаты в тестах на принятие решений по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию спиртного. Ученые связывают эти поведенческие проблемы с повреждениями в дорсомедиальном стриатуме — области мозга, ответственной за адаптивное поведение.

Интересно отметить, что когнитивный дефицит наблюдался преимущественно у самцов крыс, что может указывать на наличие половых различий в чувствительности мозга к алкоголю. Эти результаты могут помочь объяснить высокую частоту рецидивов у людей, страдающих алкогольной зависимостью, и предложить новые подходы к лечению.