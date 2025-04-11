Ученые создали «цифровые двойники» мозга для исследований в нейронауке

Ученые Стэнфордского университета создали цифровую модель мозга, которая может стать инструментом для изучения нейрофизиологии. Эта модель, известная как «цифровой двойник», имитирует активность зрительной коры мыши и позволяет предсказывать реакции нейронов на новые визуальные стимулы. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Для обучения модели ученые записали активность мозга настоящих мышей, которые смотрели фильмы. С помощью собранных данных искусственный интеллект (ИИ) смог предсказать реакции десятков тысяч нейронов на новые изображения и видео. Это открытие делает возможным проведение множества экспериментов, что ускоряет процесс научных изысканий.

Модели, созданные в ходе работы, оказались крайне точными благодаря огромным объемам данных, использованных для обучения. Эти «цифровые двойники» могут предсказать местоположение нейронов и их типы, а также связи между ними. Точные результаты были подтверждены с помощью электронного микроскопа.