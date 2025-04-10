Сколько лет жизни отнимают у мозга лишние килограммы

Учёные из Гонконгского политехнического университета сделали важное открытие, касающееся долгосрочных последствий ожирения для мозга. Их исследование, опубликованное в авторитетном журнале Nature Mental Health, показало, что избыточный вес может провоцировать ускоренное старение мозговых клеток, что имеет серьёзные последствия для когнитивных функций.

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Ожирение и мозг

Команда исследователей провела масштабный анализ данных более чем 500 000 участников, выделив пять различных сценариев изменения массы тела у людей среднего и пожилого возраста. Результаты оказались весьма показательными и местами тревожными.

Наибольшее беспокойство вызвали группы участников с устойчивым и прогрессирующим ожирением. У этих людей были обнаружены заметные структурные изменения в мозге. Причём поражение развивалось поэтапно: сначала страдали лобные доли, отвечающие за принятие решений и планирование, а также лимбическая система, регулирующая наши эмоции.

Со временем негативные изменения распространялись на теменные и височные доли, играющие ключевую роль в обработке сенсорной информации и памяти. В наиболее тяжёлых случаях ожирение приводило к снижению когнитивных функций, сравнимому с ускоренным старением мозга на целых 5–10 лет.

Путь к похудению

Однако есть и обнадёживающая новость. Люди, которым удалось снизить вес (исследователи выделили группу с «убывающей траекторией»), демонстрировали минимальные негативные последствия для мозга. Это убедительно подтверждает гипотезу о том, что своевременная коррекция ожирения может стать мощным защитным фактором для здоровья мозга, предотвращая или замедляя процессы его преждевременного старения.

Руководитель научной работы, профессор Аньци Цю, подчеркнул, что «поддержание здорового веса — это не просто вопрос физической формы, но и способ сохранить ясность мышления в пожилом возрасте».