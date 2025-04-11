Открыт неожиданный механизм возникновения аллергии

Ученые обнаружили загадочную связь между состоянием кожи и желудочно-кишечного тракта, особенно в контексте пищевых аллергий. Например, у детей с экземой риск возникновения пищевых аллергий выше, чем в среднем. Исследователи из медицинской школы Йельского университета предложили новую гипотезу, вышедшею в Science Immunology: повреждение кожи может спровоцировать пищевые аллергии.

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В эксперименте с мышами было показано, что введение новых пищевых белков прямо в кишечник в момент повреждения кожи порезы и ожоги ультрафиолетом) вызывало у животных аллергию. Примечательно, что аллергия возникала только на новые для животных продукты, и это должно было происходить в течение нескольких часов после травмы кожи.

Ученые проверяли различные виды повреждений кожи на фоне питания мышей альбуминами, белками яичного белка. Все виды повреждений вызывали аллергию, даже без внешнего воздействия белка.Исследователи идентифицировали несколько цитокинов, молекул иммунной системы, необходимых для развития аллергии и предполагают, что некоторые иммунные клетки ответственны за координацию сигналов между кожей и кишечником.

Хотя результаты могут не иметь непосредственного влияния на лечение пищевых аллергий у людей, они напоминают о важности ухода за кожей. Пищевые аллергии не единственная болезнь, связанная с кожными повреждениями; экзема связана с воспалительными заболеваниями кишечника и ревматоидным артритом, а псориаз увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.