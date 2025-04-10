Нейробиологи доказали влияния детских травм на развитие мозга
Когда румынские сироты стали объектом беспрецедентного научного исследования, никто не предполагал, что их история прольёт свет на главную тайну нейробиологии. Сегодня наука доказала: детские травмы не просто оставляют эмоциональные шрамы — они физически изменяют структуру мозга, сокращая гиппокамп, нарушая работу генов и перестраивая систему реакции на стресс.
В 1966 году, в ответ на кризис рождаемости, президент социалистической Румынии Николае Чаушеску принял волевое решение о внедрении чрезвычайных мер, направленных на повышение численности населения. Такая политика привела к массовому отказу от детей, которые из-за этого оказались в детдомах. Эти малыши лишились заботы, внимания и любви, что, несмотря на свою трагичность, позволяло учёным исследовать антиутопический «естественный эксперимент» и его последствия для развития мозга.
Детство считается критически важным периодом для развития нервной системы, однако оно может быть подвержено множеству негативных факторов, среди которых — жестокое обращение, пренебрежение, а также войны и насилие.
«Понимание нейробиологических последствий детских травм — важный шаг к распознаванию и лечению долгосрочных психологических эффектов, вызванных этими травмами, — поясняют ученые. — Существующие исследования показывают, что детская травма особенно сильно воздействует на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось, основную систему регуляции стресса в организме».
По словам нейробиологов, когда уровень гормона стресса находится в норме, он действует как важный инструмент для укрепления организма в борьбе с внешними угрозами. Однако его избыточное количество может создать проблемы. У детей, ставших свидетелями военных действий, было зафиксировано повышенное содержание как гормонов стресса в слюне.
Некоторые изменённые паттерны мозговой активности могут быть локализованы в ключевых областях. Гиппокамп, играющий важную роль в формировании памяти и пространственной ориентации, стал одной из самых уязвимых зон к стрессовым воздействиям. Высокая концентрация глюкокортикоидных рецепторов делает его ещё более чувствительным к изменениям условий жизни, особенно в семьях, подвергнутых стрессу. В одном значительном исследовании сообщалось о снижении размера гиппокампа на 17 процентов у детей, переживших три или более травмирующих события по сравнению с их сверстниками.
Жестокое обращение, как правило, ведёт к травме через выполнение акта насилия, в то время как пренебрежение воздействуют через отсутствие действий, необходимых для нормального развития.
«Проблемы, возникающие в результате насилия, влияют на лимбические и паралимбические структуры мозга, такие как миндалевидное тело и островковая кора. Эти области отвечают за реакции на угрозы, и злоупотребления приводят к повышенной чувствительности к раздражителям, что в свою очередь способствует развитию посттравматического стрессового расстройства», — поясняют специалисты.
Исследования показывают, что разные типы невзгод могут замедлять или ускорять развитие мозга. Например, исследование 2018 года выявило, что пренебрежение замедляет общий процесс созревания, тогда как жестокое обращение приводит к его ускорению. Эпигенетические изменения могут происходить в ответ на внешние факторы, что приводит к различиям в экспрессии генов, в зависимости от условий жизни.
Исследования показывают, что жестокое обращение с детьми приводит к изменениям, которые нарушают привычные схемы генетической активности. Например, у детей, подвергшихся насилию, отмечается высокая экспрессия генов, которые обычно активны на низком уровне, и наоборот. Этот процесс приводит к «генетическому старению», когда образцы экспрессии генов значительно отличаются от норм для соответствующего возраста, что, как показали исследования, связано с повышенным риском депрессивных симптомов.
Сообщается, что некоторые эпигенетические изменения могут происходить еще на стадии эмбрионального развития. Изучение голода в Нидерландах в 1944 году продемонстрировало, что у людей, чьи матери перенесли голод в критические сроки беременности, наблюдаются изменения в экспрессии генов, отвечающих за обмен веществ.
«Важно также отметить, что не стоит считать людей жертвами. Мозг обладает высокой пластичностью, и многие люди способны преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются в детстве. В психологии этот феномен называется жизнестойкостью, — подчеркивают нейробиологи. — В ряде случаев у румынских детей, усыновленных семьями, было зарегистрировано снижение уровня IQ, когда они начали адаптироваться к новым условиям, пока их показатели не вернулись к норме».