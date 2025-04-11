Разработан новый метод диагностики аллергии

Ученые из Сеченовского университета и Венского медицинского университета разработали метод диагностики аллергий — «Аллергочип Российской Федерации». Новый подход позволяет быстро и точно определять уровни антител к различным аллергенам, используя всего лишь каплю крови.

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Метод оказался достаточно простым и эффективным, что делает его подходящим для диагностики аллергий у детей и может быть использован в скрининговых программах.

Как отметил академик РАН Александр Караулов, руководитель исследования, этот чип позволяет выявить более 180 аллергенов, включая пыльцевые, пищевые, бытовые аллергены, а также яды насекомых и грибковые компоненты. Такой подход помогает получить точную картину аллергической чувствительности пациента, исключая перекрестные реакции.

Исследование проводится в различных регионах России с участием местных жителей, что позволяет получить данные о распространенности аллергий в разных частях страны. Первоначальные результаты показали, что в Москве наиболее часто встречаются аллергии на березовую пыльцу, кошек и собак, в Краснодарском крае — на амброзию и клещей, а для Урала характерны аллергены, такие как полынь и береза. На Дальнем Востоке наибольшее значение имеют клещи и домашняя пыль.