Исследование показало, кто чаще болеет

Люди, испытывающие одиночество, социальную изоляцию или нехватку поддержки, значительно чаще сталкиваются с широким спектром заболеваний. Это показало крупное исследование, охватившее более 160 тысяч человек. Его результаты опубликованы в журнале Epidemiology and Psychiatric Sciences.

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Социальная оторванность давно связывается с проблемами психического здоровья, но новое исследование выявило ее влияние на 11 различных категорий болезней — от деменции и болезней сердца до эндокринных и легочных нарушений.

Исследование анализировало три формы социальной разобщенности:

одиночество — субъективное ощущение нехватки близких и значимых связей, даже при наличии людей вокруг;

социальная изоляция — объективное отсутствие общения и близких контактов;

низкая социальная поддержка — отсутствие людей, к которым можно обратиться за эмоциональной, информационной или практической помощью.

В исследовании участвовали 162 604 человека, средний возраст — 48 лет, 51% — женщины. Они заполнили анкеты об уровне социальной вовлеченности, после чего их данные связали с национальными медицинскими регистрами. Ученые оценивали частоту появления диагнозов в 11 категориях, включая психические расстройства, деменцию, болезни легких, сердца, желудка и рак.

Ключевые выводы

Одиночество оказалось самым сильным фактором риска. Одинокие люди в 2,63 раза чаще сталкивались с психическими расстройствами.

Социально оторванные участники (по совокупному показателю) чаще заболевали по всем 11 категориям.

Самая слабая связь наблюдалась с онкозаболеваниями: у некоторых изолированных людей риск рака был даже ниже — причина пока неясна.

При изоляции (без чувства одиночества) риск некоторых заболеваний, таких как болезни нервной системы или ЖКТ, был ниже или не повышался вовсе.

Результаты показывают, что одиночество и нехватка поддержки могут быть не просто следствием болезни, но и факторами риска ее возникновения. Это подтверждает, что здоровье — это не только медицинская, но и социальная категория.

«Наши результаты говорят о том, что одиночество является более сильным фактором, определяющим медицинские состояния, чем социальная изоляция и низкая социальная поддержка», — заключили авторы.

Хотя исследование не доказывает, что одиночество напрямую вызывает болезни (возможно, болезни сами ведут к социальной изоляции), оно подчеркивает важность социальных связей как ресурса здоровья.

Ученые подчеркивают, что с ростом числа людей, живущих в одиночестве, особенно в крупных городах и среди пожилых, эти данные имеют особое значение для профилактики заболеваний и формирования политики общественного здоровья.