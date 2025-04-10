Создана база данных для раннего выявления кардиозаболеваний у женщин

Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сформировали и запатентовали базу данных, позволяющую выявлять у женщин первые признаки заболеваний сердца и сосудов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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Математики выявили несколько показателей, таких как кальциноз и плотность молочных желез, которые при проведении маммографии могут выступать дополнительными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний.

«Ученые зарегистрировали патент на базу данных, отражающую медицинские показатели женщин 40 лет и старше, полученные при обзорной маммографии в рамках диспансеризации. На основе полученных данных планового обследования молочных желез стало возможным обнаружение первых признаков заболеваний сосудов и сердца. <…> Предложен уникальный алгоритм, позволяющий оценить сердечно-сосудистый риск у женщин», — говорится в сообщении.

В будущем метод оценки рисков, созданный с помощью базы данных, позволит более эффективно выявлять признаки сердечно-сосудистых заболеваний у участниц диспансеризации, считают авторы. Решение также поможет разработать новые стратегии профилактики. Исследование реализовано в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Математические методы анализа сложных систем".