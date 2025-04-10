Ученые изобрели модель для предсказания осложнений беременности

Ученые Медицинского института Новгородского государственного университета и Южно-Уральского государственного медицинского университета создали модель оценки риска развития преэклампсии у беременных. Это грозное осложнение, которое может угрожать жизни и здоровью будущей мамы и плода, а также привести к преждевременным родам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Преэклампсия — одно из наиболее частых осложнений беременности. Для нее характерны повышенное артериальное давление, нарушения зрения, тошнота или боль в верхней части живота, головная боль, наличие белка в моче и нередко — распространенные отеки.

В исследовании приняли участие 95 женщин, у 66 из них во время беременности наблюдалась эклампсия умеренной и тяжелой степени. В контрольную группу вошли 29 женщин без преэклампсии. Были изучены семейный и личный анамнез, исходы беременности, молекулярно-генетические характеристики пациенток. Фокус исследования делался на такие гены, как PAI-1, NOs3, CYP11B2 и AGTR1.

На основании полученных данных была разработана модель раннего прогноза умеренной и тяжелой преэклампсии. Точность модели составила 92%. Прогноз развития преэклампсии — сложная задача, потому что зачастую патология проходит бессимптомно или с размытыми симптомами. При этом осложнение может существенно влиять не только на течение беременности и родов, а также состояние здоровья новорожденных, но и нередко осложняется гибелью матери или ребенка. Поэтому крайне важно разрабатывать новые методы прогноза развития этого состояния.

Разработанная учеными прогностическая модель была внедрена в роддоме клиники ЮУГМУ.