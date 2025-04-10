В России разработали ИИ для оценки состояния здоровья человека

Российские учёные «обучили» ИИ оценивать риски развития хронических заболеваний

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Учёные из России представили модуль на основе искусственного интеллекта, который помогает выявлять риски заболеваний и формировать рекомендации для людей трудоспособного возраста. Разработка, внедрённая в платформу Health Heuristics, предназначена для оценки состояния здоровья и профилактики хронических заболеваний. Эксперты уверены, что это решение упростит раннюю диагностику и поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем, связанных с хроническим стрессом и нарушениями обмена веществ.

В основе модуля лежат опросники двух типов — базовый и расширенный. Базовый охватывает 15 распространённых симптомов и помогает выявить ключевые риски, такие как стресс, проблемы с позвоночником или нехватка витаминов. На основе этих данных система формирует группы риска и определяет, кому может понадобиться дополнительное обследование или консультация специалиста.

Расширенный опросник предоставляет более детальную картину: он анализирует 75 симптомов и учитывает свыше 150 факторов, связанных с образом жизни и окружающей средой. В Фонде НТИ, который поддерживает проект, отметили, что эта разработка станет важным шагом для улучшения диагностики и профилактики заболеваний в России.