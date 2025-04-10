В России разработали ИИ для оценки состояния здоровья человека
Российские учёные «обучили» ИИ оценивать риски развития хронических заболеваний
Учёные из России представили модуль на основе искусственного интеллекта, который помогает выявлять риски заболеваний и формировать рекомендации для людей трудоспособного возраста. Разработка, внедрённая в платформу Health Heuristics, предназначена для оценки состояния здоровья и профилактики хронических заболеваний. Эксперты уверены, что это решение упростит раннюю диагностику и поможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем, связанных с хроническим стрессом и нарушениями обмена веществ.
В основе модуля лежат опросники двух типов — базовый и расширенный. Базовый охватывает 15 распространённых симптомов и помогает выявить ключевые риски, такие как стресс, проблемы с позвоночником или нехватка витаминов. На основе этих данных система формирует группы риска и определяет, кому может понадобиться дополнительное обследование или консультация специалиста.
Расширенный опросник предоставляет более детальную картину: он анализирует 75 симптомов и учитывает свыше 150 факторов, связанных с образом жизни и окружающей средой. В Фонде НТИ, который поддерживает проект, отметили, что эта разработка станет важным шагом для улучшения диагностики и профилактики заболеваний в России.