Ученые связали проблемы с сердцем с уменьшением объема мозга

Из исследования, опубликованного в журнале Neurology, следует, что проблемы с сердцем могут быть связаны со здоровьем мозга. Так, у людей с ранними признаками сердечных патологий могут наблюдаться изменения в мозге, относящиеся к ранним признакам слабоумия, в частности – потеря объема мозга.

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Новый метаанализ включал семь исследований с общим числом участников 10 889 человек, средний возраст которых составлял 67 лет. Ученые анализировали ранние признаки проблем с сердцем – систолическую и диастолическую дисфункцию. Также использовалось МРТ-сканирование мозга для измерения его объемов, – рассказывает Medicalxpress.

Результаты показали, что люди с умеренной или тяжелой систолической дисфункцией с большей вероятностью имели меньший общий объем мозга, чем люди с нормальной систолической функцией. Люди с диастолической дисфункцией также имели меньший общий объем мозга и меньший объем в области гиппокампа мозга, играющего роль в памяти.

По словам авторов, метаанализ показывает, что даже легкая диастолическая дисфункция связана с неблагоприятным состоянием мозга, поэтому оценка людей с проблемами сердца на предмет проблем с памятью и мышлением может помочь в своевременном обнаружении когнитивных нарушений и принятии мер.

Они указывают также на то, что метаанализ не доказывает, что ранние проблемы с сердцем вызывают потерю клеток мозга – а лишь показывает взаимосвязь. Необходимы дальнейшие исследования для изучения взаимосвязи между здоровьем сердца и здоровьем мозга.