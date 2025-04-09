Эндокринолог ответил, как время года может быть связано с ожирением

Сезон зачатия ребенка влияет на склонность к набору веса ими. Те, кого зачали весной или летом, более склонны к ожирению, чем те, кто был зачат осенью или зимой. Результаты исследования, подтверждающие этот тезис, опубликованы в журнале Nature.

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Ученые полагают, что это связано с различиями в объеме бурого жира у рожденных в разное время года.

«Это может быть своеобразная адаптация к холоду, передающаяся из поколения в поколение и позволяющая потомству выживать в холодном климате», — написала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Если "снаружи" тепло, то и не стоит делать запасы бурой жировой ткани. А значит, у детей, которых зачали, к примеру, в мае, изначально будет меньше бурого жира, более высокий риск развития ожирения и более слабая иммунная система.