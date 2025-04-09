Созданы протезы, которые можно печатать на 3D-принтере

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали механические и бионические протезы конечностей, детали которых можно печатать на 3D-принтере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы создали 3D-модель и лабораторный образец механического активного тягового протеза кисти. Он приводится в движение за счет мышечной силы через рычаг и систему тросов.

"Протез легкий, не требует источников питания или сложной электроники, сохраняя при этом базовую функциональность. Для изготовления компонентов используется, в том числе 3D-печать. В течение следующих двух лет разработчики намерены довести их долю до 95% за счет применения пятиосевого принципа печати с армированием полимерных слоев. Такой процесс изготовления обеспечит большую легкость и прочность деталей каждого устройства", - сказали ТАСС в университете.

Студенты также работают над прототипом бионического протеза предплечья, который оснащен нейроинтерфейсом, считывающим электрическую активность двигательной зоны коры головного мозга. Система передает оцифрованный сигнал на протез, а он при помощи нейросети воспроизводит необходимый жест.

"Эти решения выведут сферу протезирования в России на новый уровень, повысят качество и технологичность выпускаемых продуктов. Реализация серийного производства протезов верхних конечностей повысит их доступность", - отметили в пресс-службе ПНИПУ.

Создатели устройств зарегистрировали компанию General Bionic (ООО "Джей би") для продолжения работы над проектом. Исследование проведено в рамках работы Центра прототипирования бизнес-инкубатора ПНИПУ.