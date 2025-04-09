Найден способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

В Клинике нервных болезней Сеченовского университета показали высокую эффективность исследования биомаркеров болезни Альцгеймера в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). У 85,3% пациентов обнаружены характерные для болезни Альцгеймера биомаркеры в ЦСЖ. Это позволило поставить точный диагноз на стадии умеренных когнитивных нарушений или легкой деменции, рассказали «Газете.Ru» в МГМУ им. Сеченова.

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Болезнь Альцгеймера вызвана дегенеративным поражением головного мозга, связанным с отложением бета-амилоида в виде сенильных бляшек и тау-протеина в нейрофибриллярных включениях в головном мозге. Болезнь проявляется прогрессирующими нарушениями когнитивных функций и поведения, которые приводят к деменции.

Сегодня для диагностики болезни Альцгеймера пациенту проводят оценку когнитивных функций, поведения и эмоционального состояния, а также магнитно-резонансную терапию головы. Тем не менее ученые предлагают альтернативный метод анализа ликвора на маркеры болезни Альцгеймера.

«Анализ биомаркеров в ЦСЖ является наиболее простым и относительно недорогим методом подтверждения болезни Альцгеймера. Диагноз болезнь Альцгеймера, установленный на основании положительных биомаркеров заболевания, по точности приближается к патологоанатомическому диагнозу. Он позволяет провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями головного мозга, установить диагноз болезнь Альцгеймера на ранней стадии, определить патологический процесс в головном мозге задолго до появления деменции», — уточнил профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета Владимир Парфенов.

Кроме того, применение биомаркеров, выявляющих характерные для альцгеймеровского процесса изменения в ЦСЖ, позволяет установить болезнь Альцгеймера в нетипичных вариантах заболевания.