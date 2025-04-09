Тюменские ученые создали метод борьбы с гаффской болезнью

Ученые Тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья нашли способ обезвреживать токсин, вызывающий гаффскую болезнь.

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Исследователи выяснили, что многоступенчатая термическая обработка дает стопроцентный результат. Этот метод планируют запатентовать. Открытие позволит использовать зараженную рыбу в качестве кормовой добавки для животных, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГАУ Северного Зауралья.

Гаффская болезнь — опасное заболевание, поражающее хищных рыб, вызывает мышечные боли и паралич у людей, употребивших зараженное мясо.

Ранее сообщалось о вспышке бешенства в одном из районов Тюменской области - там ввели карантин.