Тюменские ученые создали метод борьбы с гаффской болезнью

Тюменские ученые разработали метод борьбы с гаффской болезнью
Ученые Тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья нашли способ обезвреживать токсин, вызывающий гаффскую болезнь.
Исследователи выяснили, что многоступенчатая термическая обработка дает стопроцентный результат. Этот метод планируют запатентовать. Открытие позволит использовать зараженную рыбу в качестве кормовой добавки для животных, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГАУ Северного Зауралья.
Гаффская болезнь — опасное заболевание, поражающее хищных рыб, вызывает мышечные боли и паралич у людей, употребивших зараженное мясо.
Ранее сообщалось о вспышке бешенства в одном из районов Тюменской области - там ввели карантин.