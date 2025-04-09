Ученые ответили, эффективны ли техники релаксации для снижения давления

Ученые провели анализ объединенных данных всех имеющихся по этой теме исследований, и он показал, что дыхательные техники, йога, музыка, мышечная релаксация способны помочь снизить высокое артериальное давление – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. При этом, долгосрочные эффекты остаются неясными.

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Высокое кровяное давление, согласно данным, встречается примерно у трети людей в возрасте от 30 до 79 лет. Препараты, которые используются для лечения патологии, не всегда демонстрируют эффективность, поэтому интерес к альтернативным методикам сохраняется высокий. Техники релаксации снижают один из основных факторов высокого давления – высокий уровень стресса.

Исследователи изучили базы научных работ, опубликованных до февраля 2024 года, в которых рассматривалось влияние техник релаксации на высокое кровяное давление (140/90 мм рт. ст. и выше) и повышенное кровяное давление (120/80 мм рт. ст. и выше), - рассказывает medicalxpress.

Объединенные результаты подтвердили, что техники релаксации снижают систолическое и диастолическое давление у людей с высоким артериальным давлением в течение трех или менее месяцев. Наиболее часто используемые методы: контроль дыхания, йога/тайцзи, биологическая обратная связь (БОС), прогрессивная мышечная релаксация и музыка.

В сравнении с отсутствием применения техник, контроль дыхания позволил снизить систолическое артериальное давление на 6,65 мм рт. ст., медитация – на 7,71 мм рт. ст., тайцзи и йога – на 9,58 мм рт. ст., а БОС – на 9,90 мм рт. ст. Музыка способствовала снижению давления на 6,61 мм рт. ст., прогрессивная мышечная релаксация – на 7,46 мм рт. ст., а психотерапия – на 9,83 мм рт. ст. Комбинированные методы способствовали снижению давления на 6,78 мм рт. ст.

При этом, через три-двенадцать месяцев не было статистически достоверных доказательств эффективности какой-либо техники. Очень мало исследований включали долгосрочное наблюдение в течение 12 месяцев.

Авторы систематического обзора предполагают, что методы релаксации могут привести к значительному снижению артериального давления в течение трех месяцев наблюдения. Однако предупреждают, что существует неопределенность в отношении этого эффекта из-за риска систематической ошибки в первичных исследованиях, потенциальной систематической ошибки в публикациях и неточности в оценках эффекта, что означает, что наблюдаемые изменения артериального давления могут быть слишком незначительными, чтобы повлиять на сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания.

Ученые указывают на то, что гипертония – это хроническое заболевание, которое, скорее всего, потребует медикаментозного лечения и изменения образа жизни. Однако, требуется и дальнейшее изучение воздействия методов релаксации в течение длительного времени (более трех месяцев) для оценки их результата и эффективности.