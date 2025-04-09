Выявлены два набора пищевых добавок, способствующих развитию диабета

Исследователи из Франции открыли свидетельства того, что два широко используемых в пищевой промышленности набора пищевых добавок, применяемых при производстве десертов, соусов и сладких напитков, сами по себе способствуют развитию диабета второго типа. Об этом сообщила пресс-служба Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).

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«Мы впервые изучили влияние наборов пищевых добавок на вероятность развития диабета второго типа в очень большой и разнообразной когорте добровольцев. Собранные нами данные указывают на то, что сразу несколько смесей этих веществ повышают риск развития болезни. Понимание этого позволит разработать меры, нацеленные на снижение частоты развития диабета второго типа», — заявила научный сотрудник INSERM Мари де ла Гарандери, чьи слова приводит пресс-служба института.

Де ла Гарандери и ее коллеги совершили это открытие при изучении данных, собранных в рамках мониторингового проекта NutriNet-Sante, в котором приняло участие свыше 100 тыс. взрослых жителей Франции. Все они согласились на протяжении нескольких лет регулярно сообщать ученым о том, какие продукты питания они употребляли, в том числе их точные названия и торговые марки, а также проходить периодические проверки на развитие диабета.

Ученые определили химический состав пищевых добавок, использованных при приготовлении данных продуктов питания, и выделили пять наиболее часто встречающихся комбинаций этих соединений. После этого исследователи сопоставили, как часто диабет развивался среди людей, часто употреблявших продукты с этими пятью наборами пищевых добавок, и обнаружили, что два из них значительно повышали вероятность развития метаболических расстройств.

Первый из них содержит различные загустители на базе крахмала, пектина, гуаровой камеди, краситель куркумин и сорбат калия, применяемый для подавления плесени и дрожжей в продуктах питания. Все эти вещества, как отмечают ученые, используются при производстве различных десертов, соусов, молочных и мясных блюд с большим количеством жира. Второй набор содержал различные регуляторы кислотности, красители и подсластители, которые применяются в производстве сладких напитков.

Употребление продуктов с большим количеством пищевых добавок из первого набора повышает вероятность развития диабета примерно на 8%, тогда как этот риск вырастал на 13% при частом поедании еды с добавками из второй категории. Как именно они способствуют повышению этого риска, медики пока не могут сказать, однако они предполагают, что он связан с тем, что большое число разных молекул добавок взаимно усиливает действие друг друга на клетки человека. Последующие опыты помогут проверить, так ли это на самом деле, подытожили ученые.