Ученые выявили пользу черники для здоровья пожилых людей

Ягоды черники могут быть полезнее, чем специалисты предполагали ранее. В ходе нового исследования эксперты обнаружили, что около ½ черники ежедневно могут улучшить здоровье пожилых.

© Ferra.ru

Новое исследование Blueberry Enhances Activity and Cognition Through Increased Vascular Efficiency (BEACTIVE) проводилось в течение 12 недель. В нём изучалось, как употребление черники может повлиять на тело и мозг пожилых людей. Принимали участие в этой работе мужчины и женщины старше 60 лет. Все они были не очень активны, имели массу тела от избыточной до умеренного уровня ожирения. Также у них был нормальный сердечный ритм и кровяное давление ниже 140/90 мм рт. ст.

Всего учёные отобрали 55 человек. Их случайным образом разделили на две группы. Одна употребляла напиток из порошка черники (эквивалентно 1,5 стаканам черники) дважды в день, а другая плацебо. Также обе группы выполняли программу упражнений. Завершили полностью эксперимент 48 участников.

© Photo: Photographer: Robby Lozano, Food Stylist: Jennifer Wendorf, Prop Styling: Christina Brockman

Учёные обнаружили, что у людей, которые принимали плацебо, значительно снизился уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и холестерина не-ЛПВП. То же самое касалось маркеров количества и размера частиц ЛПНП и белка, связанного с холестерином. С другой стороны, у людей, которые употребляли порошок черники, снизился уровень общих частиц ЛПВП и белка ApoA-I.

Также у испытуемых, которые принимали порошок, увеличилось количество бактерий Coriobacteriales incertae sedis. Они помогают расщеплять расщеплять и усваивать полезные соединения, содержащиеся в чернике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.