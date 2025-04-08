Исследователи рассказали, как одиночество влияет на риск смерти у женщин

Ученые из Сиднейского университета установили, что у женщин, сообщающих о длительном чувстве одиночества, риск раннего ухода из жизни повышен на 15%. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Medicine.

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В исследовании приняли участие 57 тысяч женщин в возрасте от 48 до 55 лет. На первом этапе ученые собрали данные о психическом здоровье и социальной жизни испытуемых, а затем — приступили к наблюдению. В течение 15 лет исследователи фиксировали все летальные исходы среди добровольцев.

Дальнейший анализ показал, что у женщин, которые за 15-летний период ни разу не «пожаловались» на одиночество, риск смерти составлял 5%. Однако у участниц, которые регулярно чувствовали себя одинокими, вероятность преждевременного ухода их жизни возрастала в три раза и достигала 15%.

Исследование также выявило зависимость между продолжительностью чувства одиночества и риском смерти. Ученые уточнили, что чем дольше женщины ощущали себя одинокими, тем выше была вероятность сокращения их жизни.

«В среднем возрасте женщины с большей вероятностью сталкиваются с серьезными физическими, психологическими и социальными изменениями, такими как менопауза, выход на пенсию и отъезд детей из дома. Все это может повлиять на то, насколько женщина чувствует себя социально активной», — объяснили ученые.

Исследователи добавили, что одиночество уже давно связывают с различными неблагоприятными последствиями для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессию.