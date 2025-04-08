Ученые выделили из кишечника фазанов бактерии для создания пробиотиков

Исследователи проанализировали состав микрофлоры фазанов и нашли виды полезных бактерий, способные производить природные антимикробные вещества — бактериоцины. Эти микроорганизмы потенциально могут стать основой для новых биопрепаратов, повышающих продуктивность и устойчивость сельскохозяйственной птицы к заболеваниям. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

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Ключевые задачи современного птицеводства — сокращать использование антибиотиков, повышать продуктивность птиц и укреплять их иммунитет, чтобы предотвращать развитие болезней. Потенциально помочь с этим могут пробиотики — препараты на основе полезных бактерий, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры и в целом положительно влияют на организм птиц и других животных. Полезные бактерии, в свою очередь, можно найти в кишечнике самих птиц, однако бывает, что баланс микрофлоры нарушается, из-за чего птицам нужны биопрепараты с такими микроорганизмами. Из кишечника птиц можно выделить доминирующие культуры бактерий и использовать для создания пробиотических препаратов с целью подавления патогенной микрофлоры.

Исследования показали, что кишечная микрофлора фазанов характеризуется высоким разнообразием симбиотических бактерий, которые выполняют важные функции в пищеварении и обеспечивают защиту организма от патогенных микроорганизмов. Поэтому микрофлора этих птиц может стать источником ценных штаммов с пробиотическим потенциалом.

Ученые из Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва) и Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (Краснодар) исследовали популяцию полезных бактерий, населяющих слепые отростки кишечника — отделы, отвечающие за переваривание клетчатки, — у двух видов одомашненных фазанов — румынского и кавказского. Для этого авторы использовали метагеномный анализ — подход, который позволяет расшифровать последовательности ДНК всех микроорганизмов, содержащихся в каком-либо образце (будь то образец почвы, воды или содержимого кишечника).

Анализ показал, что у обоих видов птиц преобладают бактерии из отряда Pseudomonadales: у кавказского фазана они составляли 93% всех микроорганизмов, а у румынского — 55%. Кроме того, в кишечнике фазанов присутствовали представители Bacillales (4% и 9% соответственно) и представляющие ценность для создания пробиотиков лактобактерии Lactobacillales (0,4% и 36,8% соответственно).

Ученые выделили доминирующих представителей лактобактерий, которые были отнесены к трем видам — Loigolactobacillus coryniformis, Lactobacillus johnsonii и Lactobacillus reuteri. Генетический анализ показал, что Loigolactobacillus coryniformis и Lactobacillus johnsonii содержат гены, ответственные за выработку бактериоцинов — природных антимикробных соединений. Эти вещества подавляют рост патогенных бактерий, не вызывая устойчивости. Это особенно важно в условиях, когда необходимо ограничивать использование антибиотиков в животноводстве, в том числе птицеводстве.