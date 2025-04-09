В Москве изобрели современный прибор для кардиологов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» на Волгоградском проспекте, с учетом консультаций врачей скорой помощи разработал и начал выпуск аппарата для проведения непрямого массажа сердца. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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По его словам, разработанный прибор – это роботизированное устройство, которое заменяет врача или спасателя при проведении непрямого массажа сердца, и позволяет освободить руки для осуществления других необходимых манипуляций, таких как введение инъекций.

«Аппарат способен функционировать непрерывно в течение 92 минут, а замена аккумулятора осуществляется без приостановки реанимационных мероприятий», — отметил Гарбузов.

Новый прибор по своим техническим характеристикам во многом превосходит западные аналоги. В частности, он оснащен оптическим целеуказателем позиционирования на теле пациента и двумя батареями, что позволяет ему работать в два раза дольше других аналогичных аппаратов.