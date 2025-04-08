Как «умная одежда» помогает спортсменам в тренировках и после травм

Специалисты из Самары создали костюм для реабилитации и спорта. С ним тренировки становятся эффективнее, а реабилитация после травм проходит быстрее. О перспективах применения умного костюма телеканалу «МИР 24 рассказал менеджер проекта «Умная одежда Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине Самарского государственного медицинского университета Павел Титоренко.

Костюм представлен в виде майки и штанов. В него вшиты датчики. Данные о состоянии мышц и их активности передаются на сервер для анализа. Это позволяет получать рекомендации для спортсменов и медиков.

«В одном из случаев мы увидели, что спортсмену была неудобна посадка на велосипеде. Внешне это было незаметно, но при движении по костюму было видно, что одна нога перенапрягалась. Эти данные мы показали тренеру, и он отрегулировал сиденье. Показатели стали гораздо лучше», — рассказал эксперт о возможностях костюма.

«Умная одежда» станет подспорьем для тренера. Часто сам спортсмен не ощущает, что уже устал и находится в шаге от травмы. При перенапряжении мышц «умная одежда передаст значения на графиках.

«Это диагностическое устройство, которое позволяет залезть спортсмену под кожу, потрогать его мышцы и оценить, в каком они находятся состоянии. Мы способны найти пик работоспособности, после которого у спортсмена начинается усталость», — пояснил разработчик.

После спортсменов к тестированию подключатся космонавты. В этих костюмах они будут готовится к полету и проходить послеполетную реабилитацию. Кроме того, самарские ученые прокачали и ортез для голени и бедра, фактически превратив его в элемент экзоскелета. Он не только поможет включить мышцы, но и точно замерит угол сгиба коленного сустава, и посчитает нагрузку во время тренировки. Все, что останется реабилитологу, — проанализировать данные и составить план лечения. Но в будущем умная одежда возьмет на себя и эти задачи.

«Пациент может находиться не в рамках стационара, а реабилитироваться дома. При этом врач будет все видеть и знать, что происходит с пациентом. Таким образом мы минимизируем количество времени нахождения в стационаре и количество обращений к врачу. Можно реже приезжать на осмотр», — уточнил Павел Титоренко.

Впереди процесс сертификации и подготовки к запуску в массовое производство, который ожидается уже через год.