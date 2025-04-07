Ученые выяснили, какое лекарство может быть причиной мужского бесплодия

Высокие дозы парацетамола могут накапливаться в организме и оказывать токсическое воздействие, которое снижает количество активных сперматозоидов у мужчин. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на работу ученых из Университета Брунеля в Лондоне.

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Исследования все чаще подтверждают, что количество сперматозоидов у мужчин по всему миру неуклонно снижается. За одно поколение этот показатель сократился на 60%. До 2000 года ученые заявляли о снижении мужской фертильности на 1% в год, однако в последнее время темпы удвоились.

Британские врачи отмечают, что молодые мужчины сталкиваются с проблемами фертильности почти в три раза чаще, чем представители старших поколений. Это отражается на демографии: рождаемость в стране «упала» ниже уровня воспроизводства населения.

По мнению ученых из Университета Брунеля, неожиданной причиной ухудшения мужской фертильности может быть прием популярного обезболивающего — парацетамола. В исследовании, охватившем почти тысячу мужчин, у всех участников концентрация парацетамола в моче превышала допустимые уровни.

Исследователи предположили, что в сочетании с другими химикатами, нарушающими работу гормональной системы, парацетамол способен накапливаться в организме и оказывать длительное токсическое воздействие, снижая количество сперматозоидов. Лабораторные эксперименты подтвердили эту связь: у мышей, которым вводили парацетамол и пересаживали ткань яичек плода, наблюдалось снижение выработки тестостерона.

Снижение мужской фертильности связывают и с другим популярным обезболивающим — ибупрофеном. Исследования показывают, что он может снижать уровень тестостерона и препятствовать выработке спермы. Тем не менее не все доктора считают, что ключевыми «виновниками» мужского бесплодия являются лекарства.