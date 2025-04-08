Ученые разобрались в работе белка, вызывающего онкологические заболевания

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) уточнили функционал белка Piezo 1 - значимого участника клеточного метаболизма. Исследователи впервые описали механизм поступления в клетку важнейшего биологического элемента - магния, что может найти применение при разработке новых подходов в лечении онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Исследователи ИНЦ РАН уточнили представления о функционировании белка Piezo 1, который является одним из значимых участников клеточного метаболизма. В частности, впервые был описан механизм поступления в клетку важнейшего биологического элемента - магния. Поскольку нарушение работы Piezo 1 связывается с заболеваниями различных систем организма, включая рак, то полученные учеными результаты могут найти применение при разработке новых терапевтических подходов", - говорится в сообщении.

Piezo - семейство ионных каналов или особый тип белков, который образует поры в оболочке живых клеток и позволяют различным ионам - натрий, калий, кальций, хлор и прочие проходить через мембрану. Транспортировка ионов лежит в основе клеточной сигнализации, что является крайне важной функцией клетки для биологических процессов на уровне всего организма: рост и развитие тканей, сокращение мышц, иммунный ответ, регуляция метаболизма и поддержание гомеостаза.

Как уточнили в институте, исследование ученых ИНЦ РАН поддержано грантом Российского научного фонда. Они определили фундаментальные характеристики Piezo 1 в различных ионных условиях, измерили одиночные токи, переносимые основными физиологическими ионами, а именно кальцием, натрием и магнием. Кроме того, исследователи впервые получили данные о проницаемости Piezo 1 для магния. Магний - второй по распространенности клеточный ион, который вовлечен в более 600 ферментативных реакций в клетке, включая метаболический цикл клетки и синтез белка.