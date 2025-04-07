Найдены два главных полезных свойства магния

Магний укрепляет кости и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако этот минерал может не помочь снизить давление и улучшить сон. Об этом изданию SciTechDaily рассказал Эдвард Зальцман, декан факультета политики в области питания при Медицинской школе Университета Тафтса.

Магний — это важное питательное вещество, которое естественным образом содержится в различных продуктах, включая орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты и листовые зеленые овощи. Он играет важнейшую роль в поддержании здоровья мышц и нервной системы, а также в обеспечении нормальной работы сердца и сосудов.

По словам доктора Зальцмана, польза магния для здоровья подтверждена эпидемиологическими исследованиями. Одно из них показало, что у мужчин и женщин, которые активно потребляли магний с пищей, кости были более здоровыми и прочными. Также существуют доказательства тому, что увеличение потребления магния может повысить плотность костной ткани у женщин в постменопаузе и пожилых людей, у которых повышен риск развития остеопороза.

Ученый отметил, что магний играет роль в высвобождении нейромедиаторов и расслаблении мышц, потенциально облегчая бессонницу. Однако научные данные о связи магния и качества сна неоднозначны. Исследования показали, что добавки с магнием могут снижать артериальное давление, но лишь незначительно. Фрукты, овощи, бобовые и зерновые, богатые этим минералом, также снижают риск развития гипертонии, однако такой эффект может объясняться повышением общего качества рациона.

Специалист добавил, что активное потребление магния достоверно сокращает риск сердечных заболеваний и инсульта. При этом риск побочных эффектов при приеме добавок с этим минералом невелик. Последствием передозировки чаще всего становится диарея, однако очень большие дозы (около 5000 миллиграммов в день) могут привести к летальному исходу.