Китайские ученые из Медицинского университета Вэньчжоу выяснили, как привычные напитки вроде газировки, кофе или сока влияют на риск депрессии и тревожности. Об это сообщает портал Uhealthy.Психические проблемы становятся все более распространенными, а еда и напитки — это то, что мы можем контролировать.

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Ученые проанализировали данные UK Biobank — огромной базы здоровья более 500 тысяч британцев. В фокусе оказались 188 355 человек от 37 до 73 лет. С 2009 по 2012 годы они заполняли опросы о том, что пили накануне: сладкую газировку, диетические напитки, соки, молоко, кофе или чай. Порция — это стакан или 250 мл. Затем 11 лет исследователи отслеживали, у кого появились депрессия или тревожность, используя медицинские записи. Исключили тех, у кого эти проблемы были до старта, и учли факторы вроде возраста, пола, курения, сна и общего питания.

За 11 лет депрессия появилась у 5800 человек, тревожность — у 6400

У людей до 60 лет, которые много раз в неделю пили

сладкие напитки повышался риск депрессии на 14%, а ннапитков с заменителем сахара или диетических напитков — на 23%. Соки снижали риск на 19%, кофе — на 12%. Кофе также помогал против тревожности.

После 60 лет сладкие напитки уже заметно не влияли на здоровье, но соки и кофе продолжали снижать риск депрессии и тревоги. Чай и молоко эффекта почти не давали. Замена газировки на сок у молодых снижала риск депрессии на 16%. У пожилых замена молока на кофе или сок тоже снижала риск психологических проблем.