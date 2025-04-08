В России врачи внедрили метод ранней диагностики синдрома Дауна у плода

Метод раннего обнаружения таких генетических заболеваний, как синдром Дауна, синдром Патау и синдром Эдвардса, внедрили медики Нижегородского клинического диагностического центра (НКДЦ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные местного Минздрава.

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Технология — OSCAR — позволяет беременным пройти исследование и получить консультацию врача-генетика в течение 3 часов. Раньше на эти цели уходило не менее 14 дней. На приобретение нового анализатора в НКДЦ из регионального бюджета было выделено 6,5 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Главный врач диагностического центра Ольга Гудушина рассказала, что если во время УЗИ врач замечает у плода признаки отклонений в развитии, женщине рекомендуют сразу же обратиться к генетикам, чтобы они подтвердили или опровергли подозрения.

Пациенткам будет сразу же назначена консультация в нашем учреждении, где на месте произведут забор и исследование крови. Заключение будет готово в день обращения, — пояснила главврач.

Также новый анализатор применяется для выявления материнских рисков, среди которых преэклапсия — синдром, приводящий к полиорганной недостаточности женщины в более поздние сроки беременности.

Уровень медицины сегодня позволяет еще на 11–13 неделях беременности выявить вероятность преждевременных родов или плацентарной недостаточности, приводящей к задержке развития плода, — сообщила заведующая отделением медико-генетического консультирования КДЦ Ольга Лунева.

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