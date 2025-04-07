В России улучшили препарат для обнаружения опухолей

Учёные из РТУ МИРЭА создали новый препарат, который помогает точно выявлять рак. Он отличается от предыдущих аналогов тем, что лучше накапливается в опухолевых клетках, благодаря чему опухоли становятся более заметными при обследовании. Это открывает новые возможности для ранней диагностики рака и точного его выявления.

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Этот препарат работает в три раза лучше предыдущих аналогов по способности накапливаться именно в опухолевых клетках. Он также долго сохраняет яркое свечение, что делает возможным его использование в процессе операции. Препарат активируется светом с длиной волны 660 нм, который проникает в ткани на глубину до 15 мм. Это позволяет обнаруживать опухоли, которые раньше было трудно увидеть.

Тесты на мышах показали, что новый препарат даёт в 3 раза более яркое свечение, чем старые аналоги. Причина такой высокой эффективности — особенная структура нового средства, которая помогает ему точно накапливаться в раковых клетках. Учёные уже запатентовали разработку, и после дополнительных испытаний препарат могут начать использовать для диагностики различных видов рака.