ИИ научился предсказывать дату смерти с точностью до 78%

В медицинском мире совершён прорыв: британские врачи начали применять искусственный интеллект для оценки вероятности преждевременной смерти у пациентов, основываясь на анализе данных электрокардиограммы. Как утверждают специалисты, ИИ способен за считанные минуты выявить скрытые проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие как бессимптомная аритмия или начальные признаки сердечной недостаточности.

Исследования показали, что ИИ способен прогнозировать риск смерти с точностью до 78%, что, по мнению медиков, превосходит возможности стандартного медицинского осмотра.

При этом эксперты предостерегают от чрезмерного доверия к искусственному интеллекту, подчеркивая, что он является лишь вспомогательным инструментом, который не может заменить врачебный опыт и комплексное обследование. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования с целью повышения точности прогнозов и учета дополнительных факторов, таких как образ жизни пациента и генетическая предрасположенность.

Тем временем скелеты выдали ученым тайну, стершую с лица земли Содом и Гоморру, а ученые РАН открыли грибы, разрушающие пластмассы.