В России научили ИИ диагностировать рак шейки матки

В пресс-службе Псковского государственного университета (ПсковГУ) сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Витебского государственного университета (ВГУ) имени П. М. Машерова создали цифровую систему для диагностики злокачественных изменений в тканях шейки матки с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

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В настоящее время в клинической практике важна быстрая и точная диагностика заболеваний. Для этого активно используются цифровые изображения, которые позволяют оперативно получать информацию. На основе таких данных нейронные сети могут эффективно распознавать патологические изменения, что значительно сокращает время диагностики.

Уникальность новой системы заключается в том, что она значительно ускоряет процесс анализа. Если раньше диагностика могла занимать от недели до двух, то нейросеть предоставляет результат всего за 10−15 секунд. На данный момент в систему загружено 140 снимков, и с каждым месяцем количество обработанных данных будет увеличиваться.

Система, разработанная в рамках программы «Приоритет 2030», может обновляться по запросу медицинских специалистов и служить обучающим инструментом для новичков в области медицины. В ближайшие месяцы система пройдет апробацию и экспертную оценку, а также получит патент.